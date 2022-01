ufficiale Manchester United, il giovane Mengi ceduto in prestito al Birmingham

Il Manchester United ha annunciato la cessione fino al termine della stagione del giovane centrale Teden Mengi. Il nazionale inglese Under-20 si trasferisce al Birmingham in prestito secco; per lui è un ritorno in Championship, avendo giocato con il Derby County di Wayne Rooney da gennaio a giugno 2021. Mengi è uno degli elementi più interessanti dell'Academy dei Red Devils e ha anche esordito in Champions League contro lo Young Boys.