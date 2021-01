Un talento al giorno, Wanya Marcal-Madivadua: le big d'Europa sono sulle sue tracce

Nato in Inghilterra da una coppia di portoghesi-angolani Wanya Marcal-Madivadua non ha ancora firmato il primo contratto da professionista con il Leicester, ma le sue qualità non sono certo sfuggite agli scout di Inter e Benfica, squadre che si sono messe sulle tracce del giovane per acquistarlo senza sforzi economici eccessivi. Il trequartista classe 2002 ha giocato 9 partite con l’Under18 del club inglese (1 gol e 1 assist) ed è già sceso in campo con l’Under23, in due occasioni. Tatticamente parliamo di un fantasista o esterno d'attacco, molto rapido e con una ottima visione di gioco, il che lo rende molto appetibile per i top club europei.

Nome: Wanya Marcal-Madivadua

Data di nascita: 19 ottobre 2002

Nazionalità: inglese-portoghese

Ruolo: esterno d'attacco

Squadra: Leicester City

Assomiglia a: Shaun Wright-Phillips