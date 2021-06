Un talento al giorno, Youssouph Badji: piccoli Osimhen crescono, in Belgio

vedi letture

Inserito nella lista dei giovani in lizza per il Golden Boy, la carriera di Youssouph Badji è iniziata con un intoppo piuttosto grave, che tuttavia non gli ha impedito di attirare le attenzioni dei grandi club su di sè. La frattura del piede nell’unico match di UEFA Youth League ha solo rimandato la sua esplosione, avvenuta puntualmente con la maglia del Bruges: un centravanti dalla prorompente fisicità, fortissimo nel gioco aero ma abile anche a farsi trovare smarcato per fare la differenza in campo aperto.

Nome: Youssouph Badji

Data di nascita: 20 dicembre 2001

Nazionalità: senegalese

Ruolo: centravanti

Squadra: Club Bruges

Assomiglia a: Victor Osimhen