ufficiale Brest, rinforzo in attacco. Ecco il giovanissimo Badji in prestito dal Club Brugge

Una stagione in Ligue 1 per il giovanissimo attaccante Youssouph Badji, 19enne senegalese di proprietà del Club Brugge che nella prossima stagione militerà in prestito (secco, senza opzioni per il riscatto) al Brest, che ne ha annunciato così l'arrivo.