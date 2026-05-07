All’Olimpico 7 rigori negli ultimi 10 Lazio-Inter. Quei tris da cogliere o evitare

L’Inter scudettata è attesa dalla Lazio. Nella Roma biancoceleste la Beneamata ha in corso una serie OK fatta di 2 vittorie consecutive: 2-0 nel 2023-2024 e, addirittura, 6-0 nel 2024-2025. L’ultima volta che i nerazzurri hanno piazzato un tris di vittorie nella capitale è stato fra il 2016-2017 e il 2018-2019: 1-3, 2-3 e 0-3.

L’ultimo segno 1 in schedina è del 2022-2023, 3-1. Anzi, quel successo fece eco a quello della stagione precedente, 2021-2022, altro 3-1.

Successivamente, come già indicato, ecco un digiuno anche di marcature che, recuperi esclusi, ha raggiunto quota 184 minuti. Nella storia dei Lazio-Inter di campionato c’è già un tris di incroci consecutivi senza reti da parte degli Aquilotti: fra il 1959-1960 e il 1963-1964 quando si susseguirono 0-2, 0-0 e 0-0.

Insomma, nerazzurri e biancocelesti cercheranno di cogliere/evitare dei particolari tris!

Per rintracciare un segno X, invece, dobbiamo andare all’1-1 del 2020-2021, mentre, un pareggio ad occhiali, 0-0, non si vede all’Olimpico dal 2005-2006.

Attenzione di Lazio-Inter alla 36esima giornata di Serie A ce ne sono state già 2.

Nel 2015-2016 fu 2-0 (1-0 all’intervallo). Nel 2009-2010 ecco uno 0-2 (0-1 dopo il primo tempo). Insomma, è equilibrio perfetto fra le due compagini.

Situazione in classifica.

Lazio con 51 punti (13V – 12X – 10P con 39GF e 34GS), 27 dei quali sul proprio campo (7V – 6X – 4P con 25GF e 21GS). Inter campione a 82 (26V – 4X – 5P con 82GF e 31GS), ben 38 in trasferta (12V – 2X – 3P con 33GF e 16GS).

PS: dagli ultimi 10 scontri diretti sono arrivati ben 7 calci di rigore, 4 per i biancocelesti e 3 per i nerazzurri. Tutti, fra l’altro, terminati in fondo alla rete!

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

82 incontri disputati

29 vittorie Lazio

29 pareggi

24 vittorie Inter

112 gol fatti Lazio

109 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Inter 1-1, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Lazio-Inter 0-6, 16° giornata 2024/2025