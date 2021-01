Ballardini, Mihajlovic e quel Lazio-Catania 0-1

Sarà difficile per Davide Ballardini scordarsi dell’unica volta che ha ospitato il collega Sinisa Mihajlovic.

Era il febbraio del 2010 e qualche giorno dopo Lazio-Catania 0-1 terminò la sua avventura sulla panchina biancoceleste.

A distanza di oltre dieci anni andrà in scena il bis di quell’incrocio in campionato. Tuttavia, nel frattempo, ci sono stati altri 4 faccia a faccia fra i due allenatori, tutti con l’attuale tecnico del Bologna nel ruolo di padrone di casa.

Il bilancio?

Sorride al rossoblù degli emiliano romagnoli: 2 vittorie e 3 segni X, 4 reti marcate dalle sue squadre, il doppio di quelle degli avversari.

Ballardini ha incrociato uomini e schemi col Bologna sia in Serie A che in cadetteria: bilancio positivo. Mihajlovic ha sfidato il Grifone sempre nel massimo campionato: anche lui è in vantaggio, ma l’ultima vittoria è del girone d’andata 2016-2017.

TUTTI I PRECEDENTI FRA BALLARDINI E MIHAJLOVIC IN CAMPIONATO

0 vittorie Ballardini

3 pareggi

2 vittorie Mihajlovic

2 gol fatti squadre di Ballardini

4 gol fatti squadre di Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI FRA BALLARDINI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

3 vittorie Ballardini

5 pareggi

2 vittorie Bologna

9 gol fatti squadra di Ballardini

7 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E IL GENOA IN CAMPIONATO

7 vittorie Mihajlovic

6 pareggi

4 vittorie Genoa

13 gol fatti squadre di Mihajlovic

13 gol fatti Genoa