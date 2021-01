Cagliari, l'ultima vittoria? Contro l'altra metà di Genova

vedi letture

Negli ultimi 5 Genoa-Cagliari di campionato rintracciamo soltanto 2 calci di rigore e 2 gol marcati nei primi tempi.

Numeri che potrebbero dire poco se…

I due club rossoblù sono fra quelli che, proprio per via dei penalty subiti, hanno lasciato per strada dei punti. Se i rigori non fossero mai stati inventati il Casteddu sarebbe a 16 piuttosto che 14. Mentre il Vecchio Balordo stazionerebbe a quota 16 invece che 15.

Curiosamente sia liguri che sardi hanno subito 4 tiri dal dischetto, tutti divenuti punto.

Allo stesso tempo le squadre di Ballardini e Di Francesco sono fra quelle che nel passaggio dai primi ai secondi tempi hanno visto peggiorare la loro classifica. Una graduatoria redatta con i risultati all’intervallo per il thè vedrebbe i rossoblù d’isola a quota 17 anziché 14. I rossoblù di terra, invece, sarebbero a 16 al posto dei 15 che vantano.

Pertanto: massima attenzione ai contatti dentro le aree di rigore e a quello che accadrà nei secondi quarantacinque minuti di gioco.

Il bilancio dei precedenti, 32 fra Serie A e cadetteria, vede in netto vantaggio i locali. L’anno scorso fu 1-0 con Pandev man of the match. Il più recente successo ospite è del 2013-2014, 1-2 con firme di De Maio, Sau, Ibarbo.

Concludiamo ricordando che il Cagliari viene da 5 sconfitte senza soluzione di continuità, ma l’ultima volta che ha chiuso un match vincendo l’avversario era l’altra metà di Genova…

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

32 incontri disputati

17 vittorie Genoa

10 pareggi

5 vittorie Cagliari

60 gol fatti Genoa

36 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Cagliari 1-1, 15° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Cagliari 1-0, 23° giornata 2019/2020