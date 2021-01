Conte: Otto anni senza sconfitte con la Roma. E con Fonseca è duello da X

vedi letture

Un duello molto interessante quello tra Paulo Fonseca e Antonio Conte. Due tipologie di allenatore, due concezioni di gioco molto diverse l'una dall'altra. L'anno scorso in Serie A, i due si sono incrociati per la prima volta. Le due sfide giocate tra di loro si sono chiuse entrambe in parità (Inter-Roma 0-0 e Roma-Inter 2-2). Da questi due pareggi si riparte.

Fonseca l'anno scorso ha cominciato la sua avventura in Italia. Per questo motivo le due sfide contro Conte sono anche le due sfide in campionato che ha avuto contro l'Inter. La storia di Conte contro la Roma è più articolata. In nove gare giocate da allenatore contro i giallorossi, il tecnico pugliese ne ha perse solo due. E l'ultima comincia ad essere anche abbastanza datata perché parliamo del 16 febbraio 2013 (Roma-Juventus 1-0).

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS CONTE (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Fonseca

2 pareggi

0 vittorie Conte

2 gol fatti squadre Fonseca

2 gol fatti squadre Conte

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS INTER

0 vittorie Fonseca

2 pareggi

0 vittorie Inter

2 gol fatti squadre Fonseca

2 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI CONTE VS ROMA

4 vittorie Conte

3 pareggi

2 vittorie Roma

16 gol fatti squadre Conte

7 gol fatti Roma