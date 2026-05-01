Cuesta come Chivu? Per una statistica non c’è differenza fra i coach
La stagione scorsa Cristian Chivu collezionò le prime panchine da allenatore di Serie A proprio col gialloblù del Parma. Un totale di 13 match con un bilancio di 3 vittorie, 7 segni X, 3 sconfitte. Carlos Cuesta sta muovendo i primi passi da head coach nel massimo torneo dallo scorso agosto. A quest’oggi 34 partite con un rendiconto di 10 successi, 12 pareggi, 12 battute d’arresto.
Con i numeri appena raccontati difficile rapportare fra loro le prestazioni dei due coach. Se però prendiamo in considerazione il ritmo punti/match… scopriamo che fra Chivu e Cuesta non c’è nessuna differenza.
L’attuale nerazzurro, infatti, in Emilia ha tenuto un passo di 1,23 punti/match. Lo stesso dell’attuale gialloblù.
Chivu e Cuesta sono stati avversari in Serie A soltanto nel girone d’andata: Parma-Inter 0-2. Pertanto, da questa gara arrivano tutte le statistiche dei precedenti fra i mister e degli incroci fra gli allenatori e le prossime squadre avversarie.
Pertanto: rumeno in vantaggio sullo spagnolo e sui Ducali.
Proseguendo sul parallelismo-uguaglianza Chivu-Cuesta… chissà che l’allenatore spagnolo il prossimo anno non possa vincere il titolo di campione…
TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E CUESTA IN CAMPIONATO
1 vittoria Chivu
0 pareggi
0 vittorie Cuesta
2 gol fatti squadra di Chivu
0 gol fatti squadra di Cuesta
TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E IL PARMA IN CAMPIONATO
1 vittoria Chivu
0 pareggi
0 vittorie Parma
2 gol fatti dalla squadra di Chivu
0 gol fatti dal Parma
TUTTI I PRECEDENTI FRA CUESTA E L’INTER IN CAMPIONATO
0 vittorie Cuesta
0 pareggi
1 vittoria Inter
0 gol fatti dalla squadra di Cuesta
2 gol fatti dall’Inter
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