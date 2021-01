Dal gol nel derby di Roma alla carriera di attore

Sul calendario è segnata la data del 24 maggio 1931 e il derby Lazio-Roma finisce col punteggio di 2-2. Ad aprire le marcature è il laziale Pastore dopo quindici minuti. Giocatore che, appese le scarpine al chiodo, avrà una corposa carriera cinematografica.

Ma quello di Pastore è anche il primo gol subito dai giallorossi in un derby di Serie A giocato in esterna. Quasi novanta anni più tardi le reti incassate dalla Lupa nelle trasferte del massimo campionato, non solo nelle stracittadine, sono 1.998. Meno due da quota 2.000.

E in caso di 2 o più reti, i biancocelesti raggiungerebbero (o scavalcherebbero) i 150 gol ai cugini nei derby di campionato con la formula del girone unico. Fra match in casa e in trasferta, Immobile e compagni sono a 148.

Perché se davvero ci scappasse il segno 1, la squadra di Inzaghi pareggerebbe anche i conti con la Roma. A oggi il bilancio dei precedenti recita, infatti, 24 vittorie degli Aquilotti, 27 segni X, 25 successi della Lupa.

Fra l’altro i padroni di casa sono in serie positiva da 3 stagioni, con 2 pareggi (0-0 nel 2017-2018 e 1-1 l’anno scorso) e 1 affermazione (3-0 nel 2018-2019).

Il più recente segno 2 in schedina risale al 2016-2017, 0-2.

I risultati più ricorrenti nei Lazio-Roma di Serie A? All’intervallo è lo 0-0 con 30 comparsate. Al triplice fischio finale l’1-1 con 14 caps.

CONFRONTI DIRETTI CON LA LAZIO SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

74 incontri disputati

23 vittorie Lazio

26 pareggi

25 vittorie Roma

79 gol fatti Lazio

92 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA CON LA LAZIO SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Lazio-Roma 0-1, 9° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON LA LAZIO SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Lazio-Roma 1-1, 2° giornata 2019/2020

*Conteggiati solo i derby giocati nei campionati a girone unico.