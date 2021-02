Dalla Roma alla Lazio… Mihajlovic fa 100 col Bologna!

La prima partita in Serie A come allenatore lo vedeva affrontare una sua ex squadra, la Roma. La centesima gara in Serie A come allenatore del Bologna lo vedrà affrontare un’altra sua ex squadra, la Lazio.

Perché Sinisa Mihajlovic esordiva nel massimo campionato italiano nel ruolo di mister l’8 novembre 2008 in occasione di Bologna-Roma. Terminò col punteggio di 1-1. E contro la Lazio taglierà il traguardo delle 100 panchina nel massimo campionato alla guida dei rossoblù.

Il suo score con i felsinei racconta di 31 vittorie, 29 pareggi, 39 sconfitte per un totale di 60 match positivi.

Alla guida degli emiliano romagnoli la Lazio l’ha affrontata 5 volte in campionato rimediando 2 segni X e 3 stop. In generale gli scontri diretti con i capitolini ammontano a 18: 3 affermazioni, 5 pari, 10 battute d’arresto.

In 7 di questi incroci sulla panchina avversaria c’era Simone Inzaghi. Per l’allenatore originario di Piacenza le gare positive sono state già 6.

E gli scontri diretti fra Inzaghi e il Bologna?

Quello di sabato sarà il decimo: il mister biancoceleste è imbattuto, con 5 vittorie e 4 pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E INZAGHI IN CAMPIONATO

1 vittoria Mihajlovic

3 pareggi

3 vittorie Inzaghi

12 gol fatti squadra di Mihajlovic

15 gol fatti squadra di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E LA LAZIO IN CAMPIONATO

3 vittorie Mihajlovic

5 pareggi

10 vittorie Lazio

20 gol fatti squadre di Mihajlovic

32 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

5 vittorie Inzaghi

4 pareggi

0 vittorie Bologna

17 gol fatti squadre di Inzaghi

9 gol fatti Bologna