Incrocio di ex sulle panchine del Dall'Ara

Per la prima volta nel corso della loro carriera Sinisa Mihajlovic, Bologna, e Stefano Pioli, Milan, si sfideranno alla guida delle stesse squadre con cui hanno incrociato uomini e schemi l’anno precedente.

Sia nel 2019-2020 che in questo torneo, infatti, i due coach sono stati e saranno avversari in occasione di Bologna-Milan. Non solo. Quello di sabato sarà il quarto scontro diretto con i due tecnici seduti sulle panchine rossoblù e rossonera.

Ma ci sono altri due dati che tengono banco…

Mihajlovic è ex del Milan: 32 panchine in Serie A con un bilancio di 13 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte, 42 gol fatti e 35 reti al passivo.

Pioli è ex del Bologna: 89 panchine in Serie A con un bilancio di 27 vittorie, 28 pareggi, 34 sconfitte, 102 gol fatti e 118 reti al passivo.

Il rossoblù ha sfidato il Diavolo per 14 volte in campionato ed è ancora alla ricerca del primo successo. Soprattutto col Bologna ha rimediato 5 KO su altrettanti faccia a faccia (gli ultimi 4 di fila).

Il rossonero, fra Serie A e cadetteria, ha affrontato i Felsinei in 15 occasioni. Negli più recenti 10 incroci ha raccolto 8 affermazioni e 2 segni X.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E PIOLI IN CAMPIONATO

3 vittorie Mihajlovic

2 pareggi

6 vittorie Pioli

11 gol fatti squadre di Mihajlovic

21 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E IL MILAN IN CAMPIONATO

0 vittorie Mihajlovic

5 pareggi

9 vittorie Milan

15 gol fatti squadre di Mihajlovic

31 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

10 vittorie Pioli

3 pareggi

2 vittorie Bologna

27 gol fatti squadre di Pioli

12 gol fatti Bologna