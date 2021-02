Inter-Lazio alla 22^ di Serie A? Primo tempo 1-0, ma lo scudetto lo vince...

E’ la squadra più in forma del momento!

Nel 2021 la Lazio di Inzaghi ha viaggiato a una media di 2,71 punti/match per via delle 6 vittorie e il pareggio nei 7 impegni affrontati.

E l’Inter?

I nerazzurri di Conte hanno raccolto in media 2 punti/match con 4 successi, 2 segni X, 1 sconfitta nei 7 turni disputati.

Nelle ultime 3 stagioni dagli Inter-Lazio sono usciti tutti i segni in schedina.

Nel 2017-2018 fu 0-0. Nel 2018-2019 ecco uno 0-1 con Milinkovic-Savic man of the match. Nel 2019-2020 c’è scappato l’1-0 con D’Ambrosio uomo decisivo.

Un girone fa, all’Olimpico di Roma, è terminata 1-1: Lautaro Martinez al 30’, Milinkovic-Savic al 55’.

Non sarà la prima volta di un Inter-Lazio alla 22esima di Serie A col girone unico. Di precedenti in questo particolare turno ne rintracciamo già 4. Il bilancio racconta di 3 affermazioni nerazzurre e 1 dei biancocelesti. Nel 1993-1994 fu 1-2: Ruben Sosa, Signori su rigore, Di Matteo. Nel 1991-1992 terminò 1-0; Mattheus dal dischetto degli undici metri. Nel 1960-1961 rumoroso 7-0: poker di Firmani, Gatti, Angelillo e Morbello. Per ultimo, nel 1948-1949 si chiuse con un 1-0: Fiorini il mattatore.

E ai quattro faccia a faccia appena ricordati sono legate un paio di statistiche davvero curiose: al termine dei primi tempi il punteggio è sempre stato di 1-0 per i padroni di casa; al termine delle stagioni riportate lo scudetto tricolore non finì né sulla casacca della Beneamata, né su quella degli Aquilotti (per due volte fu del Milan, una ciascuna Juventus e Torino).

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

77 incontri disputati

42 vittorie Inter

25 pareggi

10 vittorie Lazio

147 gol fatti Inter

66 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Lazio 4-2, 21° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Lazio 1-0, 5° giornata 2019/2020