Juventus, Roma e quella sfida all’insegna del 5

Dopo 8 sconfitte senza soluzione di continuità, le ultime 4 sempre per 0-1, la Roma ha ritrovato la vittoria in casa della Juventus.

E’ accaduto nello scorso campionato, all’ultima giornata in programma. Alla 38esima, infatti, fu successo per 3-1: Higuain al 5’, Kalinic al 23, Perotti al 44’ (su rigore) e al 52’.

Il primo colpo da tre punti allo Stadium per la truppa giallorossa. Perché l’ultimo segno 2 negli Juventus-Roma di Serie A era comparso nel 2009-2010, Del Piero, Totti (su calcio di rigore), Riise match winner.

Da queste primo righe è pero facile comprendere che il bilancio degli scontri diretti a Torino sorride ai padroni di casa. Su 86 incontri disputati, infatti, ammontano a 56 le affermazioni della Vecchia Signora, sono 21 i pareggi, mentre i successi della Lupa si fermano a 9.

Di match con i bianconeri padroni di casa e alla 21esima giornata di Serie A ne rintracciamo già 3.

La prima volta fu nel 1933-1934, 3-1: Borel II, Varglien e Ferrari per i piemontesi, Scopelli per i capitolini. Nel nuovo millennio, invece, ecco l’1-2 del 20092010: con i marcatori già ricordati prima. Quindi l’1-0 di qualche stagione fa, 2015-2016: Dybala hombre del partido.

Nella graduatoria generale le due compagini sono divise da un punto. La Roma è terza con 40 (13 raccolti fuori dall’Olimpico), la Juventus quarta con 39 (20 sul prato dello Stadium).

Sfida del cinque: Borja Mayoral è, con Destro e Zapata, top bomber di gennaio 2021 con 5 centri in campionato; la Vecchia Signora fra Serie A, Supercoppa, Coppa Italia è reduce da 5 vittorie senza soluzione di continuità.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

86 incontri disputati

56 vittorie Juventus

21 pareggi

9 vittorie Roma

165 gol fatti Juventus

62 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Roma 2-1, 30° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Roma 1-3, 38° giornata 2019/2020