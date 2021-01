L'ultima vittoria interna del Parma con la Lazio? Decisivo fu giocatore biancoceleste

Quattro sconfitte consecutive, tre punti nelle ultime sette gare e ultima vittoria in campionato ottenuta alla nona giornata, penultimo posto in campionato. Sono questi i numeri che hanno condannato all'esonero dalla panchina degli emiliani, Fabio Liverani. La Lazio viaggia a corrente alternata in questa stagione: l'impegno in Champions League ha influito sull'andamento della squadra di Inzaghi in A.

Tre vittorie nelle ultime tre gare e cinque risultati utili consecutivi per i biancocelesti a Parma. Da qui si riparte. L'ultima vittoria dei ducali contro i capitolini risale al 31 marzo 2012 un 3-1 dove spicca la doppietta di Floccari che era arrivato in prestito al Parma proprio dalla Lazio.

Parma e Lazio sono le due squadre che hanno mandato a segno il minor numero di giocatori diversi. Sono 7 i marcatori biancocelesti ad aver siglato almeno un gol in questo campionato. Peggio ha fatto il Parma con 6. La squadra gialloblu è l'unica a non aver avuto fischiato un rigore contro.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

11 vittorie Parma

11 pareggi

8 vittorie Lazio

33 gol fatti Parma

30 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1961/1962 Serie B Parma vs Lazio 0-0

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2019/2020 Serie B Parma vs Lazio 0-1