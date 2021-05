L'ultimo pari in Udinese-Sampdoria? Guarda caso proprio in questa giornata...

Udinese e Sampdoria sono due squadre che non hanno da chiedere nulla a questo campionato. I friulani hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre giornate. La Samp quattro nelle ultime quattro.

Udinese in vantaggio negli scontri interni coi blucerchiati che però hanno vinto la scorsa stagione (1-2) nell'ultima sfida disputata alla Dacia Arena. Il risultato ritardatario (relativamente) è il pareggio. Non si verifica dal 21 maggio 2017. Anche allora, curiosità, si giocava per la 37sima giornata, come oggi.

L'Udinese è la squadra di A che ha avuto il maggior numero di rigori contro: 12. Ed è anche, assieme al Torino, quella che ha mandato a segno il maggior numero di giocatori diversi: ben 17.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

18 vittorie Udinese

11 pareggi

11 vittorie Sampdoria

74 gol fatti Udinese

60 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Sampdoria 3-0

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2019/2020 Serie A Udinese vs Sampdoria 1-2