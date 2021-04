La bella serie del Napoli in campionato e a Torino. Inseguimento all'Inter per...

Torino e Napoli sono due squadre che hanno ancora obiettivi importanti da conseguire. I granata si sono rilanciati con forza in chiave salvezza avendo ottenuto sette punti nelle ultime tre gare. Anche i partenopei sono in serie molto positiva: sei successi e due pareggi nelle ultime otto partite in A.

Napoli che è in serie positiva anche sul campo del Torino: quattro affermazioni e un pari nelle ultime cinque. L'ultimo squillo di tromba granata è del 1 marzo 2015: 1-0 con gol decisivo di Glik.

La squadra allenata da Gattuso vuole riprendersi il primato dei clean sheet a pari merito con l'Inter. I nerazzurri si sono portati a quota 13 gare chiuse senza prendere gol, contro le 12 degli azzurri. Il Toro non ha segnato tante reti in senso assoluto, ma è riuscito a mandare a segno la bellezza di 16 giocatori diversi, così come Atalanta e Bologna, con le quali guida questa particolare classifica. Il rendimento interno dei granata non è un granché: 14 punti conseguiti tra le mura amiche, peggio hanno fatto solo, nell'ordine, Crotone, Benevento e Parma.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

25 vittorie Torino

24 pareggi

19 vittorie Napoli

81 gol fatti Torino

70 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Napoli 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2019/2020 Serie A Torino vs Napoli 0-0