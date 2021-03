Lazio, quando Lukaku aprì la goleada col Crotone

All’andata ebbe la meglio la Lazio col punteggio di 2-0 ma… mai i biancocelesti hanno vinto entrambe le sfide col Crotone in un campionato di Serie A.

Nel 2016-2017 dopo l’1-0 targato Immobile alla 19esima, ci fu la sconfitta per 1-3 all’ultimo turno.

L’anno seguente, 2017-2018, dopo il 4-0 dell’Olimpico alla 18esima (Lukaku, Immobile, Lulic, Felipe Anderson), ecco il 2-2 al penultimo impegno.

Insomma, Lazio sempre vittoriosa nel girone d’andata. Fra l’altro senza incassare reti al passivo fra le mura di casa. Però avere la meglio sui Pitagorici non è mai stata impresa semplice. Sul proprio campo le sfide si sono sempre sbloccate nella ripresa: il numero 17 fece gol al 90’, il fratello del bomber interista al 56’.

La squadra di Inzaghi, 43 punti, in casa ha raccolto 7 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte in questa Serie A. E’ reduce da 2 KO intervallati dal rinvio della gara col Torino. A Bologna è stato 2-0 per i felsinei. A Torino 3-1 per la Vecchia Signora. Il successo più recente è così l’1-0 sulla Sampdoria alla 23esima giornata.

La formazione di Cosmi, 15 punti, in trasferta non ha ancora vinto (unica di tutta la A) e vanta 2 pareggi e 11 stop. Viene dal 4-2 sul Torino che ha chiuso una serie negativa di 7 sconfitte. Non conquistava tre punti tutti assieme, infatti, dal 4-1 sul Benevento alla 18esima giornata.

Chiudiamo con una statistica davvero singolare.

C’è una classifica di rendimento che vede i calabresi sopra ai laziali: nel dato sulle coop del gol i rossoblù vantano 10 marcatori differenti, i biancocelesti si fermano a quota 9.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

2 incontri disputati

2 vittorie Lazio

0 pareggi

0 vittorie Crotone

5 gol fatti Lazio

0 gol fatti Crotone

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Crotone 1-0, 19° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Crotone 4-0, 18° giornata 2017/2018