Pordenone, OK 2 risultati su 3. Cosenza nelle mani di Falcone

Nella stagione 2016-2017 le due squadre si incrociarono in occasione dei quarti della final eight di Lega Pro. Si impose il Pordenone col punteggio di 1-0 grazie a una rete di Semenzato al 98’. Nello scorso campionato, 2019-2020, fu invece faccia a faccia in regular season di cadetteria. Alla 35esima giornata terminò 2-1 per il Cosenza: Riviere su calcio di rigore al 19’, Bittante di testa al 23’, Candellone di testa al 66’.

Il bilancio dei Pordenone-Cosenza è pertanto in perfetto equilibrio.

All’andata terminò col pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

I neroverdi hanno a disposizione due risultati su tre, vincere o pareggiare con qualsiasi risultato. I rossoblù non possono che vincere. Il segno 2 in schedina, infatti, permetterebbe di giocare i play-out… ancora fra le due compagini.

Padroni di casa reduci dallo 0-0 col Venezia.

Su 42 punti in classifica, 22 li hanno fatti in casa (4V – 10X – 4P con 25GF e 19GS). Curiosità: col Pisa sono il club che ha fatto più X interni.

Gli ospiti sono andati KO sul proprio terreno col Monza.

Sul totale di 35 punti, 17 sono giunti dalle trasferte (3V – 8X – 7P con 14GF e 25GS).

C’è un dato che rende alquanto bizzarra la posizione del Pordenone in graduatoria. I neroverdi contano 13 clean sheet, uno in meno della capolista Empoli e tre di Monza e Salernitana che si giocheranno la promozione in Serie A in questi ultimi novanta minuti di campionato.

Però… la classifica con i punti del solo 2021 ci dice che la squadra oggi nelle mani di Domizzi ha viaggiato alla media di 1 punto/match, mentre quella di Occhiuzzi ha fatto addirittura peggio con 0,95 punti/match. Solo le già retrocesse Pescara, Reggiana e Virtus Entella presentano valori più bassi.

Terminiamo mettendo un guardia gli spettatori in caso di rigori… Il Cosenza con 12 contro è la squadra che ne ha subiti il maggior numero in questa Serie B. Però ha anche un portiere che dagli undici metri è davvero difficile superare. Wladimiro Falcone ne ha parati 4, inducendo i tiratori scelti avversari a sbagliarne altri 2.

CONFRONTI DIRETTI COL PORDENONE SQUADRA DI CASA (SERIE B E SERIE C)

2 incontri disputati

1 vittoria Pordenone

0 pareggi

1 vittoria Cosenza

2 gol fatti Pordenone

2 gol fatti Cosenza

PRIMA E ULTIMA SFIDA COL PORDENONE SQUADRA DI CASA (SERIE B)

Pordenone-Cosenza 1-2, 35° giornata 2019/2020