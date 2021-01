Porte aperte alla Sampdoria. Lo strano rapporto coi rigori del Parma

Il Parma non vince una partita in campionato dalla nona giornata vale a dire dal 2-1 ottenuto sul campo del Genoa il 30 novembre 2020 (ovvero due mesi fa). Dopo quel successo sono arrivati quattro pareggi e cinque sconfitte e Liverani è stato esonerato in panchina per far posto al ritorno di D'Aversa. Alla nona giornata è arrivato anche l'ultimo pareggio della Samp che dopo di allora ne ha vinte quattro e perse cinque.

La Sampdoria ha vinto cinque volte (su 22 partite) in casa del Parma. C'è da dire però che i blucerchiati nelle ultime tre gare disputate al Tardini due ne hanno vinte e una pareggiata. Il risultato ritardatario è proprio il successo dei gialloblu: l'ultimo è il 2-0 del 4 maggio 2014 firmato Cassano e Schelotto.

Una sola volta la Sampdoria ha chiuso la propria partita senza subire gol. I blucerchiati sono ultimi nella classifica dei 'clean sheet'. Il Parma invece è ultimo come reti realizzate (solamente 14) e per numero di marcatori diversi mandati a segno (6). Strano il rapporto con i rigori dei ducali; il Parma è ultima per rigori avuti a favore (solo uno), ma è anche ultima come rigori fischiati contro (solo uno ancora una volta).

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

11 vittorie Parma

6 pareggi

5 vittorie Sampdoria

30 gol fatti Parma

22 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1979/1980 Serie B Parma vs Sampdoria 0-1

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2019/2020 Serie A Parma vs Sampdoria 2-3