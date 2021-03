Sassuolo-Verona 0-0? No, grazie. I gialloblu stiano attenti nei minuti di recupero...

Due sconfitte consecutive per il Sassuolo e vittoria che manca in campionato dalla giornata numero 22. Con la sconfitta subita nell'ultimo turno di Serie A, il Verona si è visto bloccata una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi che era la migliore dall'inizio della stagione ad oggi.

Tra Serie A, B e C, quella di questo pomeriggio è la nona sfida tra queste due squadre che si gioca in terra emiliana. Il Sassuolo è in vantaggio per 4-2 in fatto di vittorie, ma l'affermazione dei neroverdi è il risultato che non si verifica da più tempo: esattamente dal 1 maggio 2016 (1-0 gol di Pellegrini). Fino a questo momento non c'è mai stato uno 0-0 tra Sassuolo e Verona.

La formazione allenata da De Zerbi è la squadra che ha avuto il maggior numero di rigori a favore...dopo l'inarrivabile Milan. Otto i penalties fischiati al Sassuolo contro i 16 dei rossoneri, la metà esatta. Di buono c'è però che questi rigori sono stati realizzati tutti. Attenzione ai minuti di recupero del secondo tempo perché i neroverdi hanno segnato la bellezza di cinque gol in questa fase delicata del match. Un record detenuto a pari merito con il Milan.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A, B E C)

4 vittorie Sassuolo

2 pareggi

2 vittorie Verona

12 gol fatti Sassuolo

10 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2007/2008 Serie C1 Sassuolo vs Verona 2-1

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2019/2020 Serie A Sassuolo vs Verona 3-3