Udine campo amico per la Lazio. L'ultima delusione è firmata Di Natale

Udinese in serie positiva da cinque partite in campionato (due vittorie e tre pareggi). In trasferta sono arrivate cinque delle otto sconfitte della Lazio in questa Serie A.

Però possiamo definire il campo di Udine come 'amico' per la formazione biancoceleste. Questo innanzitutto per il fatto che sono 16 le vittorie dei capitolini a fronte delle 13 dei friulani. E poi perché la squadra allenata da Inzaghi ha ottenuto sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette sfide alla Dacia Arena. L'ultimo successo bianconero è l'1-0 del 20 aprile 2013 arrivato grazie ad una magia, manco a dirlo, di Di Natale.

La Lazio ha mandato a segno solamente nove giocatori della propria rosa, peggio ha fatto solo il Parma con otto. Ma sono ben 10 i punti che i biancocelesti sono riusciti a guadagnare nella ripresa (la comparazione è fatta coi risultati ottenuti all'intervallo). Davanti alla squadra di Inzaghi in questa classifica ci sono Juventus (+12) e soprattutto Inter (+23). Una sola rete nei primi 15 minuti di gioco: l'Udinese è una compagine che parte lenta.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

13 vittorie Udinese

14 pareggi

16 vittorie Lazio

58 gol fatti Udinese

61 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Lazio 2-3

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2019/2020 Serie A Udinese vs Lazio 0-0