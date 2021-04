Un girone fa il primo schiaffo alla Juventus di Pirlo

vedi letture

Un girone fa allo Stadium terminò col successo per 3-0 della Fiorentina. Fu il primo KO in campionato per la Juventus targata Pirlo.

Gara che si mise subito in salita per la rete di Vlahovic al 3’. Quindi ecco il cartellino rosso per l’ex Cuadrado al 18’. Mentre nell’ultimo quarto d’ora arrivarono l’autorete di Alex Sandro, 76’, e il gol dell’ex Caceres, 81’.

Curiosità: i tre giocatori appena ricordati sono tutti andati a segno nel turno infrasettimanale di campionato. L’attaccante serbo su calcio di rigore. L’ex sugli sviluppi di un calcio piazzato. L’esterno brasiliano con una doppietta.

La Vecchia Signora è in serie positiva nei match di Serie A al Franchi da 3 stagioni: 2 successi e 1 segno X.

La più recente vittoria dei padroni di casa risale al 2016-2017, 2-1: Kalinic al 37’, Badelj al 54’, Higuain al 58’.

Cercando fra gli 81 incontri disputati rintracciamo un altro Fiorentina-Juventus alla 33esima giornata. Annata 2010-2011, 17 aprile. Al triplice fischio finale è pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Fu quella appena ricordata l’ultima Juventus a non vincere il titolo di campione d’Italia, in una stagione che terminò anche con la sorprendete esclusione da tutte le competizioni europee per via del settimo posto in classifica.

Come arrivano i due club a questo appuntamento? Dopo aver conquistato i tre punti contro dei club in gialloblù. Viola reduci dalla vittoria in casa dell’Hellas Verona, bianconeri allo Stadium contro il Parma.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

81 incontri disputati

27 vittorie Fiorentina

31 pareggi

23 vittorie Juventus

103 gol fatti Fiorentina

94 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 1-2, 17° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 0-0, 3° giornata 2019/2020