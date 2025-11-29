Vanoli (e la Fiorentina) ritrovano l’ex mister gigliato

Terzo incrocio in Serie A frac gli allenatori Raffaele Palladino, Atalanta, e Paolo Vanoli, Fiorentina. Entrambi subentrati a campionato già avviato, Palladino in sostituzione di Ivan Juric, Vanoli di Stefano Pioli.

La stagione scorsa furono faccia a faccia in occasione di Torino-Fiorentina per l’11esima giornata, 0-1, e Fiorentina-Torino per la 21esima, 1-1. Bilancio che quindi sorride all’oggi nerazzurro, capace di conquistare 4 punti sui 6 in palio.

Sono il doppio, invece, gli scontri diretti fra il club toscano e l’allenatore originario di Mugnano di Napoli, 4: gli 1-1 e 3-2 del 2022-2023 e gli 0-1 e 1-2 del 2023-2024. Tutti i match andarono in scena con Palladino seduto sulla panchina biancorossa.

Il coach natio di Varese, invece, ha testato le sue idee di calcio contro gli orobici soltanto nel 2024-2025 dal ponte di comando del Torino: 2-1 e 1-1 i risultati ottenuti.

Non scordiamo che Palladino è un ex: 38 gare lo scorso torneo, con un bilancio di 19 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte nel massimo campionato italiano, per un sesto posto nella classifica finale (cui dobbiamo aggiungere anche gli ottavi di finale in Coppa Italia e la semifinale di Conference League),

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E VANOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Palladino

1 pareggio

0 vittorie Vanoli

2 gol fatti squadre di Palladino

1 gol fatto squadre di Vanoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

1 vittoria Palladino

1 pareggio

2 vittorie Fiorentina

5 gol fatti dalle squadre di Palladino

6 gol fatti dalla Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA VANOLI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

1 vittoria Vanoli

1 pareggio

0 vittorie Atalanta

3 gol fatti dalle squadre di Vanoli

2 gol fatti dall’Atalanta