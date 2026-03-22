Atalanta, Palladino: "Nel secondo tempo è mancata energia, ma contano i 3 punti"
Dopo il fischio finale di Atalanta-Hellas Verona, Raffaele Palladino, tecnico dei padroni di casa, ha analizzato l'andamento della gara ai microfoni di Dazn.
Sulla partita.
"Oggi la cosa più importante per la squadra era vincere e portare a casa i 3 punti. Abbiamo fatto una buona prestazione nel primo tempo. Sapevo che loro potevano ripartire con tanti giocatori di gamba e siamo stati bravi a sbloccare la partita. Nel secondo tempo ci è mancata energia, abbaiamo fatto errori tecnici e non siamo riusciti ad andare sul 2-0".
Il percorso dell'Atalanta.
"Negli ultimi 3 mesi abbiamo giocato una partita ogni tre giorni. Abbiamo fatto una scalata davvero difficile e ora pensiamo agli ultimi due mesi fondamentali. La semifinale di Coppa Italia per noi è un grande obiettivo e anche in campionato è tutto riaperto. Noi dobbiamo continuare come stiamo facendo, con sacrificio, lavoro e umiltà. Ho ringraziato tutti, dai ragazzi agli addetti ai lavori. Hanno dato tutto per questa società".
La sosta per le nazionali.
"Tanti andranno in nazionale, chi rimane qui a Zingonia. deve essere bravo a recuperare le energie".
Il momento a fine partita per De Roon.
"È quello che merita lui, è stato un bell'abbraccio, molto emozionante. È entrato nella storia di questo club".