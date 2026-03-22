Palladino sogna la Champions: "Chiederò tanto ai ragazzi, possiamo scrivere la storia"

Con il successo per 1-0 ottenuto oggi in casa contro il Verona, l'Atalanta ha confermato di essere pienamente in corsa per un posto nelle coppe europee e non necessariamente Europa League o Conference. Del sogno Champions, competizione da cui quest'anno i bergamaschi sono usciti agli ottavi di finale per mano del Bayern Monaco, ne ha parlato il tecnico della Dea Raffaele Palladino.

"Abbiamo otto finali - puntualizza il mister atalantino nella conferenza stampa dopo la gara - dove dipenderà molto sulla nostra posizione in campionato. Da considerare che c'è la Coppa Italia dove vogliamo arrivare fino in fondo. Dobbiamo spingere al massimo, chiederò tanto ai ragazzi e se arriviamo con la mentalità giusta possiamo scrivere la storia".

Al di là del partecipare o meno alla competizione che assegna la coppa dalle grandi orecchie, Palladino traccia un bilancio della sua annata fin qui a Bergamo: "Io voglio sempre vincere. Noi abbiamo fatto una grande scalata dove avevamo perso tanti punti all'inizio, in Champions League siamo andati bene e in campionato abbiamo riaperto tutto. In casa non perdiamo dalla gara contro l'Inter. Il mio rammarico è non aver fatto punti contro il Sassuolo, ma i ragazzi stanno dando tutto. Vogliamo entrare in Europa".