Verso Juventus-Milan, seconda contro prima

Dagli ultimi 9 Juventus-Milan di campionato hanno fatto capolino soltanto segni 1 in schedina.

Una striscia che ha avuto inizio col 2-0 alla sesta giornata del 2011-2012 quando Marchisio fu autore di una doppietta fra l’86’ e il 93’.

Non è la serie di risultati utili più lunga per una Vecchia Signora che ospita il Diavolo.

Se scartabelliamo gli almanacchi scopriamo che fra il 1929-1930 e il 1939-1940 furono ben 11 le gare a punti. Ancora meglio i piemontesi seppero fare fra il 1971-1972 e il 1986-1987 con 14 match positivi.

Tuttavia un filotto di 9 successi non era mai arrivato.

All’incrocio di domenica sera, il 172esimo nella Serie A col girone unico e contemporaneamente l’86esimo con Madama padrona di casa, i due club arrivano appaiati in classifica a quota 69.

La Juventus, però, ne ha raccolti 41 allo Stadium (13V – 2X – 2P con 37GF e 13GS), facendo peggio soltanto dell’Inter neo campione d’Italia. Viene da 3 successi di fila (3-1 col Parma e col Genoa, 2-1 col Napoli) e l’ultimo KO risale al 21 marzo, 0-1 patito dal Benevento.

Il Milan risponde con 40 fatti lontano dal Meazza (13V – 1X – 2P con 31GF e 17GS), nessuno in Serie A vanta una performance migliore. Tuttavia nell’ultima gita fuori casa ha rimediato uno 0-3 dalla Lazio e il più recente trionfo è rappresentato dal 3-1 a Parma del 10 aprile.

Insomma, sarebbe un seconda (in casa) contro prima (in trasferta) nelle classifiche parziali.

All’andata fu 3-1 per i piemontesi: Chiesa al 18’, Calabria al 41’, Chiesa al 62’, McKennie al 76’.

Terminiamo segnalando che mai, prima di stavolta, uno Juventus-Milan era stato giocato così tardi, 35esimo turno, nei campionati a venti squadre.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

85 incontri disputati

43 vittorie Juventus

21 pareggi

21 vittorie Milan

136 gol fatti Juventus

101 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Milan 3-1, 9° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Milan 1-0, 12° giornata 2019/2020