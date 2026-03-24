11 mila km per inseguire il Mondiale: l'incredibile trasferta della Nuova Caledonia per i playoff

Una delle storie più incredibili di queste qualificazioni ai Mondiali arriva dalla Nuova Caledonia, protagonista di una trasferta lunghissima e fuori dal comune per giocarsi l’accesso ai Mondiali. I Kagu hanno percorso oltre 11.000 chilometri per raggiungere il Messico, dove a Guadalajara si disputeranno gli spareggi intercontinentali che possono regalare un posto nella competizione più importante del calcio.

Il viaggio, già di per sé epico, è diventato ancora più singolare per un dettaglio curioso: la squadra è arrivata a destinazione senza le maglie ufficiali, che verranno spedite nei prossimi giorni. Un episodio che rende ancora più particolare l’avventura di una nazionale che rappresenta un territorio dell’Oceania appartenente alla Francia e con appena 270.000 abitanti. Nonostante le dimensioni ridotte e una posizione lontanissima dalle grandi potenze del calcio, la Nuova Caledonia si trova a un passo da un traguardo storico. Attualmente occupa il 150° posto nel ranking FIFA ed è la nazionale peggio classificata tra quelle che possono ancora qualificarsi al Mondiale.

Per trasformare il sogno in realtà servirà però un’impresa: i Kagu dovranno superare prima la Giamaica e poi la Repubblica Democratica del Congo. Due ostacoli difficili, ma che non spaventano una squadra già abituata a sfidare distanze, limiti e pronostici. In fondo, dopo un viaggio così, nulla sembra impossibile.