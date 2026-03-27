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Niente prima volta al Mondiale per la Nuova Caledonia: un altro 1-0 è fatale ai Cagous

Niente prima volta al Mondiale per la Nuova Caledonia: un altro 1-0 è fatale ai CagousTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 11:02Mondiali 2026
Michele Pavese

È terminato il sogno della Nuova Caledonia. Nella semifinale del playoff intercontinentale disputata a Guadalajara, i "Cagous" (soprannome derivante da un uccello endemico e simbolo dell'arcipelago) sono stati sconfitti 1-0 dalla Giamaica, rimandando ancora una volta la prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo per questa nazionale, oggi 150ª nel ranking FIFA.

Il gol decisivo è arrivato al 18’, quando Bailey Cadamarteri ha sfruttato una respinta imprecisa del portiere caledoniano su un calcio di punizione, portando in vantaggio i Reggae Boyz. La Nuova Caledonia ha cercato di reagire, sfiorando il pareggio con una conclusione da quasi 60 metri di Joseph Athale e un tentativo di Georges Gope-Fenepej, ma senza fortuna. Si tratta di un epilogo amaro per un gruppo che già lo scorso marzo aveva mancato la qualificazione diretta contro l’Australia, cedendo in finale del playoff oceanico per 1-0. La prestazione di squadra dimostra comunque il carattere e la capacità di mettere in difficoltà avversari sulla carta più esperti, lasciando spiragli positivi per il futuro.

La Giamaica, invece, proseguirà la sua corsa verso il Mondiale affrontando martedì la Repubblica Democratica del Congo nella finale del mini-torneo di Guadalajara. Il vincitore completerà il Gruppo K, che comprende Colombia, Portogallo e Uzbekistan. Per la Nuova Caledonia resta comunque un percorso storico e prezioso, capace di far emergere talenti interessanti.

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