Ufficiale Clamoroso Tunisia, il ct Lamouchi esonerato dopo l'esordio al Mondiale: l'annuncio

Trovano subito conferme, a livello ufficiale, le notizie relative all’esonero di Sabri Lamouchi da commissario tecnico della Tunisia. Fatale, in tal senso, il 5-1 incassato dalla Svezia nella partita d’esordio delle Aquile di Cartagine. Lamouchi (ex centrocampista tra le altre di Parma e Inter) paga anche i precedenti e il fatto di non essere stato il tecnico che ha guidato la Tunisia ai Mondiali: chiamato nel 2026 per sostituire Sami Trabelsi, in cinque partite ne ha vinta una, con un pareggio e tre sconfitte.

Secondo quanto fa sapere la FTF (Fédération Tunisienne de Football), “si va verso la nomina di Mondher Kebaier come commissario tecnico della nazionale, in via temporanea, per completare le partite dei Mondiali”.

La federazione lavorerà inoltre per ottenere il visto per Anis Boujelbene, allenatore della nazionale olimpica, affinché possa unirsi allo staff tecnico. La Tunisia giocherà le prossime partite del girone con Giappone e Olanda.