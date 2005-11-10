Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Clamoroso Tunisia, il ct Lamouchi esonerato dopo l'esordio al Mondiale: l'annuncio

Clamoroso Tunisia, il ct Lamouchi esonerato dopo l'esordio al Mondiale: l'annuncio TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 16:58Mondiali 2026

Trovano subito conferme, a livello ufficiale, le notizie relative all’esonero di Sabri Lamouchi da commissario tecnico della Tunisia. Fatale, in tal senso, il 5-1 incassato dalla Svezia nella partita d’esordio delle Aquile di Cartagine. Lamouchi (ex centrocampista tra le altre di Parma e Inter) paga anche i precedenti e il fatto di non essere stato il tecnico che ha guidato la Tunisia ai Mondiali: chiamato nel 2026 per sostituire Sami Trabelsi, in cinque partite ne ha vinta una, con un pareggio e tre sconfitte.

Secondo quanto fa sapere la FTF (Fédération Tunisienne de Football), “si va verso la nomina di Mondher Kebaier come commissario tecnico della nazionale, in via temporanea, per completare le partite dei Mondiali”.

La federazione lavorerà inoltre per ottenere il visto per Anis Boujelbene, allenatore della nazionale olimpica, affinché possa unirsi allo staff tecnico. La Tunisia giocherà le prossime partite del girone con Giappone e Olanda.

Articoli correlati
Lamouchi esonerato a Mondiale in corso: Lopetegui e il tris del 1998, i precedenti... Lamouchi esonerato a Mondiale in corso: Lopetegui e il tris del 1998, i precedenti
Tunisia, terremoto in panchina: Lamouchi a rischio esonero dopo il 5-1 contro la... Tunisia, terremoto in panchina: Lamouchi a rischio esonero dopo il 5-1 contro la Svezia
Lamouchi al Mondiale con la Tunisia: "Italia out? Senza parole, in 12 anni è successo... Lamouchi al Mondiale con la Tunisia: "Italia out? Senza parole, in 12 anni è successo qualcosa"
Altre notizie Mondiali 2026
Indignazione e incredulità per lo 0-0 con Capo Verde in Spagna: "Un disastro. Deludente"... Indignazione e incredulità per lo 0-0 con Capo Verde in Spagna: "Un disastro. Deludente"
La Spagna delude, De La Fuente: "Capo Verde in blocco basso fin da subito. Yamal... La Spagna delude, De La Fuente: "Capo Verde in blocco basso fin da subito. Yamal starà meglio"
La Spagna stecca con Capo Verde, Rodri: "Oggi non entrava. E sfideremo squadre migliori"... La Spagna stecca con Capo Verde, Rodri: "Oggi non entrava. E sfideremo squadre migliori"
I guanti della leggenda: a 40 anni Vozinha ferma la Spagna e scrive la storia di... TMWI guanti della leggenda: a 40 anni Vozinha ferma la Spagna e scrive la storia di Capo Verde
Neanche Yamal fa male: Vozinha e Capo Verde commoventi, strappano lo 0-0 alla Spagna... Neanche Yamal fa male: Vozinha e Capo Verde commoventi, strappano lo 0-0 alla Spagna
L'Argentina scalda i tifosi con l'ultimo ballo di Messi. Si avvicina l'esordio contro... L'Argentina scalda i tifosi con l'ultimo ballo di Messi. Si avvicina l'esordio contro l'Algeria
Belgio-Egitto, formazioni ufficiali: due "italiani" dal primo minuto, panchina per... Belgio-Egitto, formazioni ufficiali: due "italiani" dal primo minuto, panchina per Lukaku
Lamine Yamal torna in campo con la Spagna, 23 giorni dopo l'infortunio con il Barcellona... Lamine Yamal torna in campo con la Spagna, 23 giorni dopo l'infortunio con il Barcellona
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Caos Milan, c’è Amorim. Ma attenti alla sorpresa Jaissle. Dure accuse di Rangnick. La nuova Juve: Carnevali come Marotta. Ecco i piani, tanti italiani e plusvalenze. Vlahovic ci ripensa. Inter tra Paz e Mastantuono. Fiorentina, no alla vendita.
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, Sarri dopo la firma incontra i tifosi a Zingonia: "Abbiamo grande fiducia in te"
Immagine top news n.1 Alla Juve come al Sassuolo nel 2018. Il primo giorno di Carnevali alla Continassa porta in dote Boga
Immagine top news n.2 Novità Nico Paz: può restare un altro anno al Como. Ha parlato anche con Mourinho
Immagine top news n.3 La Juve riparte dalle conferme: Boga riscattato dal Nizza, è bianconero a titolo definitivo
Immagine top news n.4 Atalanta, Maurizio Sarri è il nuovo tecnico della Dea: il comunicato del club
Immagine top news n.5 Scatto di Amorim, è sempre più vicino al Milan: l'allenatore firmerà questa settimana
Immagine top news n.6 Chi è Krosche, il ds più vicino al Milan: Kolo Muani e Marmoush i suoi fiori all'occhiello
Immagine top news n.7 Sticchi Damiani: "Lecce spiazzato da Corvino. Ho contattato solo Sogliano oltre a Trinchera"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bouaddi piace a tutti. Allegri lo voleva l'anno scorso al Milan. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le priorità sul mercato del nuovo Bologna di Tedesco
Immagine news podcast n.2 Chi è il big che può lasciare il Como in estate?
Immagine news podcast n.3 Dibu Martinez alla Juve anche con Carnevali: poi il resto. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter 'rischia' di aver già finito il suo calciomercato a giugno
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, tutto fatto per Amorim. Ma è il profilo giusto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Tricella: "Ecco perché non devono avere fretta con Vlahovic"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, Braglia: "Amorim? Chiunque arriverà, andrà in difficoltà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A 2026/2027: i ritiri e le amichevoli precampionato di tutte le squadre
Immagine news Serie A n.2 Daffara riscattato dall'Avellino, ora palla alla Juve: se lo vuole, ha tempo fino al 20
Immagine news Serie A n.3 Il Como riscatta l'ungherese Bosze, protagonista della storica promozione in Primavera 1
Immagine news Serie A n.4 Stadio Roma, Abodi: "Ordinanza del Commissario decisiva per accelerare la realizzazione"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, sta per iniziare l’era Allegri. Curiosità Aquilani al Sassuolo
Immagine news Serie A n.6 Mert Komur obiettivo per il centrocampo della Roma: il classe 2005 gioca all'Augsburg
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Mantova annuncia il primo colpo di mercato: preso l'attaccante Gliozzi
Immagine news Serie B n.2 Cremonese, esercitata l’opzione per l’acquisto di Adrian Lickunas
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Cioffi: "Sono motivato, ho tanta voglia di portare in campo le mie idee di calcio"
Immagine news Serie B n.4 Hellas Verona, accordo vicino per Baroni: pronto un biennale con opzione
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Shpendi scatena il mercato: Padova, Palermo e Frosinone sulle sue tracce
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, ecco l'erede di Calabro: panchina affidata a Gabriele Cioffi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bari, via libera per l'iscrizione: il sindaco Leccese firma la liberatoria per l'utilizzo del San Nicola
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Bertoli a un passo: pronto un contratto biennale per l'attaccante
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Kourfalidis sempre più vicino alla Grecia: spunta anche l'Atromitos
Immagine news Serie C n.4 Altamura. Alastra: “Esordio in A con il Palermo indimenticabile. Lavoro per rientrare dall’infortunio”
Immagine news Serie C n.5 Il Sindaco di Bari: "De Laurentiis vuole vendere il club. Marino nuovo direttore generale"
Immagine news Serie C n.6 Savoia, fumata bianca verso l'iscrizione in Serie C: Giugliano dà l'ok per lo stadio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Germania-Curacao
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Olanda-Giappone, Oranje favoriti all'esordio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Brasile-Marocco, debutto insidioso per Ancelotti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, Claudia Ciccotti rinnova il contratto fino al giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Marta Mascarello
Immagine news Calcio femminile n.3 La Serie A Women entra nella European Leagues. Cappelletti: "Grande traguardo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Altro rinnovo in casa Ternana Women: Regazzoli firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.5 Sorteggiati i gironi del Round 1di qualificazioni all'Europeo per l'Italia U19 e U17: le avversarie
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia femminile verso gli spareggi per i Mondiali: i possibili incroci, il fattore campo e la variabile Ranking
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 W gli Azzurrini, W Baldini: siamo così certi che siamo pronti a cambiare?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 15 giugno 2006, Silvio Berlusconi torna presidente del Milan. Ci rimarrà fino al 2008
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo F del Mondiale 2026
Newsticker
18:00 Roma, sprint per lo stadio a Pietralata: autorizzazione unica entro 90 giorni
17:09 Iran, regime di sicurezza e viaggi lampo per i match negli Stati Uniti
06:51 Serie D, il budget annuale delle 162 squadre supera i 150 milioni
06:20 Il Calcio italiano e la dispersione del talento
14/06 Attenti a quei due! Il povero Diavolo in balia di Ibra e Cardinale. Un altro portoghese sulla panchina del Milan?