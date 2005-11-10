Lazio, Lazzari titolare contro l’Ascoli. Ma il futuro resta in bilico

Manuel Lazzari dovrebbe partire titolare contro l’Ascoli, ma resta nella lista dei cedibili della Lazio. Il rinnovo appare sempre più improbabile.

Manuel Lazzari si prepara a partire dal primo minuto nell’amichevole di questa sera contro l’Ascoli, ma la sua situazione di mercato non è cambiata. Nonostante il possibile impiego da titolare, il laterale continua infatti a rientrare tra i giocatori che la Lazio è disposta a cedere. Dopo essere subentrato nella precedente sfida contro l’Avellino, l’ex Spal avrà una nuova occasione per mettere minuti nelle gambe e mostrare la propria condizione. La sua presenza dal primo minuto non rappresenta però un’indicazione definitiva sulla prossima stagione.

Lazzari resta nella lista dei cedibili

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società biancoceleste considera ancora Lazzari in uscita. Il contratto del giocatore scadrà tra un anno e, al momento, non sembrano esserci le condizioni per avviare una trattativa concreta per il rinnovo. A pesare sono anche le gerarchie sulla fascia destra. La crescita di Romano Floriani Mussolini, protagonista di una prova incoraggiante contro l’Avellino, e la presenza di Adam Marusic garantiscono già due alternative nel ruolo.

Nessuna offerta concreta

La Lazio sarebbe quindi pronta a valutare una cessione, ma finora non sono arrivate manifestazioni d’interesse sufficientemente serie da trasformarsi in una trattativa. L’amichevole contro l’Ascoli può diventare una vetrina importante per Lazzari, chiamato a dimostrare di poter ancora offrire velocità, esperienza e spinta sulla corsia. Il suo futuro, tuttavia, resta sospeso tra la permanenza fino alla scadenza e una possibile partenza nelle ultime settimane di mercato.