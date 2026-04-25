La Repubblica svela: Vaz per Gasperini dovrebbe giocare 2 anni in Serie B

Sono stati tanti i motivi che hanno portato alla rottura tra Frederic Massara e Gian Piero Gasperini, ma uno di questi è sicuramente il mercato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, uno dei colpi che non è piaciuto al tecnico di Grugliasco è quello di Robinio Vaz. Le qualità del francese sono fuori discussione, ma la giovane età dell'ex Marsiglia avrebbe suggerito prima un periodo di ambientamento altrove.

Per Gasperini il classe 2007 dovrebbe prima giocare 2 anni in Serie B per essere pronto per la Roma. Questo però non è avvenuto e così, oltre a Venturino, l'allenatore giallorosso si è ritrovato un profilo non ancora all'altezza del livello richiesto. Almeno questo è il suo parere.

Nel corso della sua carriera Vaz vanta 22 presenze e 4 gol con il Marsiglia, 10 gettoni e 6 reti con la seconda squadra dell'OM, 5 match con il Sochaux B e 11 partite e un centro con la Roma. Inoltre è sceso in campo una volta con la Francia Under 20, 4 con l'Under 18, con 2 gol all'attivo, 2 con l'Under 17 e 6 con l'Under 16, segnando 2 reti.