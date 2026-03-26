Turchia-Romania, le formazioni ufficiali del playoff: Calhanoglu e Yildiz partono titolari
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Sono ufficiali le scelte di formazione di Turchia e Romania per l'andata della semifinale del playoff di qualificazione al Mondiale, in programma alle ore 18 presso la Vodafone Arena di Istanbul. Di seguito i due undici in campo:
Turchia (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct: Montella.
Romania (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Ct: Lucescu.
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