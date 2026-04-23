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Brutto colpo per Ancelotti: Militao va k.o.. Stop anche per Guler, ma ci sarà al Mondiale

Brutto colpo per Ancelotti: Militao va k.o.. Stop anche per Guler, ma ci sarà al MondialeTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 13:17Calcio estero
Michele Pavese

Brutte notizie in casa Real Madrid e, di riflesso, anche per Turchia e Brasile: la stagione di Arda Güler ed Éder Militão è già finita. Entrambi hanno riportato una lesione al bicipite femorale nella sfida contro l’Alavés: il turco alla gamba destra, il brasiliano alla sinistra.

Situazioni diverse, ma stesso esito immediato: stop e niente finale di stagione. Più delicato il caso di Militão, le cui condizioni preoccupano anche in ottica Mondiale. Il difensore ha avvertito subito il problema durante la partita, chiedendo il cambio, mentre Güler ha inizialmente stretto i denti prima di sottoporsi agli esami nelle ore successive, che hanno confermato l’infortunio. Per il centrale brasiliano si tratta dell’ennesimo stop in una stagione tormentata. Dopo un primo problema muscolare a novembre e un infortunio più serio a dicembre - che lo aveva tenuto fuori per circa quattro mesi - era rientrato da poco, con l’obiettivo di essere protagonista contro il Bayern. Un ritorno breve, però, perché a distanza di una settimana è arrivata una nuova ricaduta.

Proprio questa serie di infortuni alimenta dubbi sulla sua presenza al prossimo Mondiale: la continuità fisica resta un’incognita e, in un torneo così breve, ogni dettaglio può fare la differenza. Diverso il discorso per Güler. Dal club filtra maggiore ottimismo sui tempi di recupero e sulla possibilità di vederlo regolarmente con la nazionale di Montella. Per lui si tratta del primo stop stagionale e la speranza è che possa recuperare senza complicazioni.

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