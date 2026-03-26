Ucraina-Svezia, le formazioni ufficiali: Hien e Karlstrom sfidano Trubin e Sudakov
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Alle 20.45 l'Ucraina del commissario tecnico Rebrov sfiderà la Svezia di Potter in quel di Valencia. Di seguito le formazioni ufficiali dell'andata della semifinale del playoff Mondiale:
Ucraina (4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko; Kaliuzhnyi; Tsygankov, Yarmoliuk, Sudakov, Zubkov; Vanat. Ct: Rebrov.
Svezia (4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof, Gudmundsson; Johansson, Ayari, Karlstrom, Nygren; Elanga, Gyokeres. Ct: Potter.
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