Manuel Neuer, quarant'anni e qualche acciacco. Non voleva giocare in porta

Manuel Neuer è nell'Olimpo dei portieri di ogni tempo. Come Buffon o poco sotto, probabilmente, vista anche la longevità della sua carriera ad altissimi livelli. È ancora il titolare del Bayern Monaco, con l'idea - da parte dei bavaresi - di rinnovargli il contratto per un'ulteriore stagione, al netto degli investimenti che sono stati fatti al suo posto.

Qualche acciacco, però, c'è. Contro l'Atalanta è andato in campo Jonas Urbig, come del resto contro il Bayer Leverkusen e l'Inter nella scorsa stagione. Normale saltare qualche gara, meno doversi affidare al secondo nelle gare più importanti.

Eppure Neuer all'inizio non voleva andare fra i pali, ai tempi dello Schalke04. "Non l'ho scelto io di giocare in porta. È l'allenatore che mi ha messo lì. Si giocava su campi duri, instabili, a volte anche su una specie di parcheggio. Buttarsi faceva male e nessuno ne aveva voglia. Pallone d'Oro ingiusto? Sì, ma noi portieri lo accettiamo. Non abbiamo davvero aspettative a riguardo. Penso soprattutto che ci siano poche persone in grado di valutare il ruolo al 100%. Per un giocatore di campo, tutti pensano di capire. Per un portiere, bisogna esserci passati, conoscere le situazioni, gli automatismi. Ci vuole una certa competenza". Oggi Manuel Neuer compie 40 anni.