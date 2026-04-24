Podcast TMW Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera

Finisce sempre così. L'amore, i titoli, gli abbracci, una storia che sembra nascere, esplodere e poi… Scoppia davvero. Finisce sempre così. Romelu Lukaku è letteralmente incapace di diventare una bandiera. Anzi. Rompe e lo fa male, nelle sue storie d'amore. L'ultimo esempio, la conferma, arriva con Napoli e con Antonio Conte. E ora, cosa lo attende?

Tutto nel Podcast di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Castel Volturno, toccata e fuga

Romelu Lukaku è il protagonista del caso più eclatante di casa Napoli delle ultime settimane, dopo che si è rifiutato di rientrare dal Belgio nei tempi previsti, per poter proseguire con un programma personalizzato di riabilitazione dal precedente infortunio. Lo scorso 20 aprile c'è stato un appuntamento a Castel Volturno, nel corso del quale le varie parti hanno raggiunto un ideale punto di tregua, dandosi un nuovo appuntamento tra un paio di settimane. L'addio in estate sembra cosa cerca, l'analisi è proprio nel Podcast odierno sulle nostre colonne. A proposito dell'incontro a Castel Volturno. Presente assieme a Lukaku anche il suo agente Federico Pastorello, oltre all'avvocato Ledure, i quali si sono intrattenuti alla presenza del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. E la rosea stima in 150mila euro circa la multa che il Napoli infliggerà al proprio centravanti, pari al 20% dello stipendio lordo mensile.