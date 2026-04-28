Podcast TMW Giovanni Simeone l'uomo copertina del Torino: resterà in granata o lascerà in estate?

Giovanni Simeone è il doppia cifra. 10 gol in 28 partite in una stagione anche complicata per il Torino dove i granata sono sì salvi ma senza riuscire mai a sognare fino in fondo. Quale domani per il Cholito? Resterà in granata? Saluterà? Dove potrebbe andare?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Torino, il punto sui riscatti dei prestiti

Dei cinque acquisti definiti nell'ultima finestra trasferimenti, tre sono stati impostati sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Si tratta del difensore Enzo Ebosse, del laterale Rafael Obrador e del centrocampista Matteo Prati. In nessuno di questi casi c'è un obbligo di riscatto, ma quanto serve per acquistarli? Partiamo da Ebosse, difensore classe '99 arrivato dall'Udinese dopo una prima parte di stagione all'Hellas Verona in cui non ha mai giocato. Al Torino che l'ha utilizzato con continuità nel girone di ritorno servono 1.2 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Un prezzo contenuto, una cifra molto diversa dalle altre due dato che Obrador, freccia mancina classe 2004, può esser prelevato dal Benfica con un assegno da nove milioni di euro. Cifra non banale, forse troppo per il Torino ma un acquisto possibile perché da quando è sbarcato in Italia il laterale spagnolo ha fatto bene fin da subito. Ha saltato una sola gara per un problemino al polpaccio. C'è infine Matteo Prati, centrocampista che è arrivato dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 5.9 milioni di euro. Il calciatore classe 2003 nelle ultime due gare è rimasto in panchina, mentre in precedenza era sempre stato impiegato da D'Aversa. Riflessioni in corso: dovesse esser acquistato, per lui scatterebbe un contratto fino al 30 giugno 2030.