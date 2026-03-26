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Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso

Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il nasoTUTTO mercato WEB
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 13:06Podcast TMW
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato a Bergamo
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Perché l'Italia questa sera sarà di nuovo in scena a Bergamo? Nel podcast di oggi di TuttoMercatoWeb.com vi spieghiamo tutto ciò che c'è da sapere su questa decisione. La Nazionale con Gattuso commissario tecnico stasera disputerà la sua settima partita: sarà la quarta giocata in casa e la seconda nello stesso stadio. Una vera e propria anomalia voluta dal nostro CT per giocare in un impianto che è stato anche quello che ha ospitato la sua prima gara da commissario tecnico. Una decisione che ha fatto non poco storcere il naso ai nordirlandesi.

I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord
Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.
Difensori - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.
Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito.

Il programma
Ha preso il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata stasera allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.

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