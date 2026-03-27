Podcast TMW "L'Italia s'è desta, finalmente. Ora mi aspetto Pio Esposito". Il pensiero di Gianluca Di Marzio

"L'Italia s'è desta, finalmente.. E adesso, chi dovrà giocare martedì contro la Bosnia? Chi dovrà portarci al Mondiale?". Parole, pensieri e riflessioni di Gianluca Di Marzio - nell'appuntamento con "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

Il "Ringhio" nell'intervallo

"Ieri ero a Bergamo, ho assistito a una partita che è stata bloccata per 45 minuti. Nella ripresa poi sicuramente grazie all'intervento nell'intervallo di Ringhio Gattuso, che mi immagino veramente 'Ringhio', la squadra ha cambiato volto, ha lasciato da parte la paura, ha lasciato da parte le inquietudini, anche un po' l'apprensione di non riuscire a centrare l'obiettivo della finalissima play-off, ha tirato fuori orgoglio e anche qualità. Retegui mi ha deluso, Pio Esposito quando è entrato, è stato sicuramente più pulito nelle giocate, è stato più presente, è stato più intenso. E adesso l'attenzione è tutta sulla finalissima di martedì, sulla formazione di martedì".

Chi gioca adesso?

"Quale sarà l'undici ideale per la partita contro Edin Dzeko, che da buon vecchietto ha salvato la sua Bosnia portandola a questa partita? Confermare lo stesso undici di ieri sera? Qualche cambio potrebbe esserci, mi aspetto Pio Esposito, mi potrei aspettare un Palestra o uno Spinazzola a destra. E poi è da capire anche dietro se l'allenatore vorrà confermare i tre difensori visti a Bergamo e dare un'altra chance in quella posizione a Bastoni".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!