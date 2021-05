PODCAST - Adieu Real: così è finita tra Zinedine Zidane e il Madrid

vedi letture

Tuttomercatoweb.com vi porta all'interno della rottura tra Zinedine Zidane e il Real Madrid. Un addio ufficiale, 150 secondi per ascoltare i retroscena dell'addio di Zizou alla formazione delle Merengues. Perché ha detto addio? Cosa farà adesso? Era davvero un sogno per la Juventus? Clicca sull'audio o sul link in calce per ascoltare il Podcast di TMW.