PODCAST - Prima le cessioni. Da Hakimi a Joao Mario, il punto sulle uscite dell'Inter

Prima le cessioni. Da Hakimi a Joao Mario, il punto sulle uscite dell'Inter

Joao Mario, Nainggolan e Vidal ma anche Pirola e Di Gregorio. Soprattutto Achraf Hakimi: la grande cessione che l'Inter spera di definire entro fine mese per poi guardare anche alla campagna di rafforzamento nei prossimi due mesi. Nel podcast di oggi di TMW, in cui sono presenti anche le dichiarazioni di Federico Pastorello dopo il summit nella sede nerazzurra, il punto sulle uscite dell'Inter in una settimana caratterizzata da tanti incontri in sede.