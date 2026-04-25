Podcast TMW Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico

La Fiorentina sta rincorrendo, nel bel mezzo di una stagione complicata, faticosa, a tratti disastrosa, una salvezza che a un certo punto pareva quasi insperata. Paolo Vanoli sta riuscendo a fatica a portare la barca in salvo, nel porto più vicino, quello degli ultimi posti del campionato della Serie A 2026/2027. E il futuro? Sussurri dirigenziali dicono che anche l'ex allenatore del Torino avrebbe qualche chances di restare a Firenze. Però la sensazione è che si vada verso un cambiamento, con due nomi in pole. Fabio Grosso e Maurizio Sarri.

Ve ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

L'approfondimento di Firenzeviola.it: i 27 giocatori in prestito per il futuro della Fiorentina

Uno dei temi che dovrà affrontare il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, nel corso della sua prima estate a Firenze, sarà certamente quello legato alla gestione dei vari giocatori che rientreranno al Viola Park dai rispettivi prestiti. In totale infatti i giocatori che hanno lasciato la Fiorentina negli ultimi due mercati (estivo e invernale) a titolo temporaneo sono ben 27. Di questi solo 9 sono in prestito con diritto di riscatto: Sohm, Valentini, Amatucci, Infantino (il cui riscatto può diventare obbligatorio in caso di salvezza dell'Argentinos Juniors), Nzola, Richardson, Moreno, Lucchesi (il cui riscatto può diventare obbligatorio in caso di promozione in Serie A del Monza) e Bianco. Gli altri 18 invece, tra i quali sono compresi anche Sottil, Beltran, Martinelli e Barak, sono in prestito secco. Queste le grafiche con tutti i nomi, le rispettive situazioni contrattuali, il minutaggio e i gol/assist messi a referto: