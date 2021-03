Dario Canovi, il decano dei procuratori italiani

Il calcio è un territorio di caccia attorno al quale ruotano interessi di livello industriale, soprattutto in campo editoriale e televisivo. Forse per questo è sempre più spesso investito da scandali che ne incrinano la credibilità, riguardanti in particolare il mondo delle scommesse più o meno clandestine e il lucroso calciomercato. Gli speculatori sono tanti, e capire come stanno veramente le cose è difficile. Dario Canovi, decano dei procuratori di calcio, ha deciso di raccontare la propria esperienza. Senza dare giudizi - la sentenza spetterà ai lettori - ma facendo conoscere, fatti documentati e circostanze inedite di cui è stato testimone negli ultimi trent'anni. Nella sua carriera ha incontrato gente di ogni genere: presidenti dalla pistola facile e presidenti padroni, senatori, premier, mecenati, uomini rovinati, speculatori e imbroglioni, oltre a personaggi pittoreschi in grado di strappare più di un sorriso, come Costantino Rozzi, storico patron dell'Ascoli.

TMW RADIO lo ha intervistato in questo a tu per tu, in modo da conoscere meglio l'uomo Dario Canovi, il professionista lo conosciamo già .