Le probabili formazioni di Arsenal-Olympiacos - Dubbio Lacazette-Aubameyang per Arteta

Fischio d'inizio alle 18.55. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Missione impossibile per l'Olympiacos questa sera in casa dell’Arsenal. All'Etihad Stadium di Londra va in scena il ritorno degli ottavi di finale di Europa League con i Gunners decisamente favoriti. La squadra di Arteta si è aggiudicata la gara di andata per 3-1 e, per passare il turno, i greci del Pireo devono vincere con tre gol di scarto oppure con due ma realizzando almeno quattro reti. Un'impresa ardua per la formazione di Pedro Martins che in patria sta stradominando il campionato. I biancorossi infatti guidano la classifica con 67 punti a +16 dall'Aris Salonicco secondo. Decisamente più grigia la situazione in Premier League dei londinesi che sono abbondantemente fuori dalla zona europea con 41 punti a -8 dal West Ham quinto. Nelle ultime giornate l'Arsenal però sembra aver rialzato la testa battendo il Leeds, il Leicester e il Tottenham, pareggiando con il Burnley e perdendo di misura 1-0 contro il City d Guardiola.

COME ARRIVA L'ARSENAL - Qualche cambio di formazione per Arteta rispetto al successo nel derby del nord di Londra contro gli Spurs di Mourinho. In difesa davanti a Leno ci sarà una linea a quattro con Bellerin, David Luiz, Magalhaes e Tierney. A centrocampo potrebbe rientrare Ceballos al fianco di Thomas mentre in attacco ballottaggio fra Lacazette e Aubameyang. La linea dei trequartisti sarà composta a destra da Willian, al centro da Odegaard e a sinistra da Pepe.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS - Pedro Martins dovrebbe schierare una formazione iper-offensiva per tentare la clamorosa rimonta. In porta ci sarà Jose Sa con Lala che dovrebbe rientrare a destra, Reabciuk a sinistra mentre la coppia centrale sarà formata da Papastathopoulos e M’Vila. A centrocampo ci sarà Bouchalakis al fianco di Camara e Masouras mentre in attacco dovrebbero rientrare Valbuena e Bruma con El Arabi centravanti.