Le probabili formazioni di Bulgaria-Italia - Belotti e Acerbi dal 1', dubbio a centrocampo

L'Italia torna in campo. Tre giorni dopo il successo contro l’Irlanda del Nord la Nazionale di Roberto Mancini affronterà questa sera a Sofia la Bulgaria per la seconda giornata del girone di qualificazione al Mondiale del 2022. Sarà molto importante vincere per dare continuità ai tre punti del "Tardini" contro un avversario che vorrà riscattare il ko per 3-1 contro la Svizzera all'esordio. Gli azzurri non hanno mai vinto in casa della Nazionale bulgara: nelle quattro gare ufficiali giocate in trasferta e valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2010 e del 2014 e dell’Europeo 2018 sono arrivati solo tre pareggi mentre nel 1968 arrivò una sconfitta per 3-2.

COME ARRIVA LA BULGARIA - Yasen Petrov dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sfida di giovedì sera. In porta ci sarà Plamen Iliev con una retroguardia a tre probabilmente composta da Hristov,Zanev e Bozhikov mentre a centrocampo dovrebbero essere confermata la coppia Kostadinov e Malinov con Popov sulla corsia di destra e Cicinho a sinistra. In attacco dovrebbe esserci Galabinov con Ilian Iliev e Despodov alle spalle sulla trequarti.

COME ARRIVA L'ITALIA - Cinque cambi possibili per il commissario tecnico Roberto Mancini. Il primo è forzato con Chiellini ritornato a Torino e Acerbi che giocherà al fianco di Bonucci mentre Florenzi e Spinazzola completeranno il reparto a protezione della porta di Donnarumma. A centrocampo dubbio fra Sensi, Locatelli e Pessina, provato ieri in cabina di regia, con Barella che rientra sul centro-destra e Verratti confermato sul centro-sinistra. In attacco il tridente sarà formato da Chiesa, Belotti e Insigne.