Le probabili formazioni di City-PSG: Pochettino ritrova Mbappé, Guardiola ancora senza un 9

Fischio d'inizio alle 21.

Non c’è due senza tre. Il Paris Saint-Germain ci crede al cospetto del Manchester City che però non concederà niente e vorrà regalarsi la finale di Champions League. All'Etihad va in scena questa sera la seconda parte della semifinale della coppa dalle grandi orecchie e dalla quale uscirà la prima squadra che volerà a Istanbul per l’ultimo atto della competizione. Si parte dal 2-1 per gli uomini di Guardiola del "Parco dei Principi" con cui si è conclusa l’andata con la formazione di Pochettino che dovrà vincere segnando almeno tre reti oppure imporsi per 2-0 in casa dei citizens. Impresa difficile ma non impossibile per una squadra che agli ottavi ha eliminato il Barcellona vincendo 4-1 al Camp Nou e nei quarti i campioni in carica del Bayern violando l’Allianz Arena per 3-2. Il City invece ha eliminato due tedesche con vittorie sia all’andata che al ritorno: 2-0 in entrambe le gare col Borussia Moenchengladbach e bis concesso, questa volta per 2-1 i punteggi finali, con il Borussia Dortmund.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - Ancora pochi passi per raggiungere la finale. Pep Guardiola ci crede ma, giustamente, predica attenzione. Per l’occasione schiererà la sua formazione migliore con Walker e Joao Cancelo ad agire sulle fasce mentre Stones e Ruben Dias completeranno la retroguardia davanti a Ederson. In cabina di regia dovrebbe essere preferito ancora una volta Rodri a Fernandinho con De Bruyne da una parte e Gundogan dall’altra. In attacco possibile ancora una volta l’impiego di Bernardo Silva come falso nove con Mahrez e Foden esterni nel tridente.

COME ARRIVA IL PSG - Sospiro di sollievo per Mauricio Pochettino che recupera in extremis Kylian Mbappé. La stella francese si era infortunata nel match casalingo contro il City ma è stato convocato per la delicata sfida dell’Etihad. In porta ci sarà Keylor Navas con Florenzi e Diallo esterni mentre Marquinhos e Kimpembe completeranno il pacchetto arretrato. In cabina di regia ci sarà Paredes affiancato probabilmente da Danilo che sostituisce lo squalificato Gueye. In attacco Di Maria, Verratti e Neymar ad innescare Mbappé.