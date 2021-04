Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Villarreal: Petkovic titolare

La Dinamo Zagabria, dopo aver eliminato il Tottenham di Mourinho, sogna ancora. Tra la semifinale e la Dinamo c'è il Villarreal. Match vibrante e di sicuro interesse tra le due formazioni. L'andata si gioca al Maksimir di Zagabria. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro sarà il tedesco Siebert. Due scontri diretti tra le due formazioni prima di oggi: 1 vittoria a testa con 2 gol per la Dinamo e 3 per il Villarreal.

COME ARRIVA LA DINAMO ZAGABRIA - Tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare. I croati hanno eliminato con un doppio successo il Krasnodar, per poi affrontare agli ottavi il Tottenham. Dopo il k.o. per 2-0 all’andata, la formazione croata è riuscita a ribaltare tutto al ritorno: 3-0 ai supplementari. Krznar dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1, con Ristovski, Theophile-Catherine, Lauritsen e Leovac davanti alla porta difesa da Livakovic. Ademi-Jakic è il duo di centrocampo, con il trio Ivanusevic-Majer-Petkovic alle spalle dell’unica punta l'ex Catania e Trapani, Petkovic.

COME ARRIVA IL VILLARREAL - Cinque vittorie consecutivi per gli spagnoli nelle ultime cinque gare. Uno splendido ruolino di marcia. Bene anche in Europa League con 4 vittorie in 4 altrettante gare tra sedicesimi e ottavi di finale (contro Salisburgo e Dinamo Kiev. Emery dovrebbe schierare i suoi in campo con il 4-3-3, con Rulli in porta e Alfonso Pedraza, Pau Torres, Albiol e Foyth come quartetto difensivo. Parejo, Capoue e Coquelin agiranno in mediana, mentre il tridente offensivo sarà composto da Moreno, Paco Alcacer e Chukweze.