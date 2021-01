Le probabili formazioni di Sampdoria-Udinese: Keita confermato. Deulofeu ok

vedi letture

▪ Sampdoria-Udinese - Sabato, ore 20.45, allo Stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata

▪ Classifica: Sampdoria 20 punti, Udinese 16 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Qualche cambio nell’undici di mister Claudio Ranieri in vista della sfida casalinga contro l’Udinese. Non cambierà l’assetto difensivo a protezione della porta di Audero. Bereszynski e Augello saranno gli esterno mentre i centrali dovrebbero essere sempre Yoshida e Colley. In mezzo al campo Adrien Silva insidia uno fra Ekdal e Thorsby mentre sulla corsia di sinistra non ci sarà lo squalificato Jankto, diffidato e ammonito a La Spezia. Al suo posto ci sarà Damsgaard mentre Candreva percorrerà la fascia opposta. In attacco confermato Keita Balde con Verre che potrebbe agire sulla trequarti.