Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lazio: Inzaghi cambia l'attacco

Ribaltare il 4-1 dell’andata, vincere con almeno 3 gol di scarto e volare ai quarti di Champions League: il sogno della Lazio è di quelli al limite dell’irrealizzabile, soprattutto se l’avversario è il Bayern Monaco campione d’Europa e del mondo in carica, ma la partita dell’Allianz Arena con fischio d’inizio previsto per

le 21 e diretta dal fischietto romeno Istvan Kovacs, offre comunque spunti interessanti. Primo tra tutti il duello tra Ciro Immobile e Robert Lewandowski: Scarpa d’Oro il primo, Fifa Best Player 2020 il secondo, due attaccanti in grado di dominare le scene internazionali nell’ultimo anno.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO – “Vogliamo vincere anche questa partita. Ci stiamo comportando bene e vogliamo continuare, soprattutto perché giochiamo in a casa. Vogliamo davvero vincere per aumentare la fiducia in noi stessi”. Non vuole lasciare nulla al caso Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, che anche nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League – nonostante la vittoria per 4-1 dell’andata - chiede ai suoi una prova di carattere. Il tecnico, però, potrebbe essere costretto a rinunciare a Neuer, alle prese con il raffreddore, e Coman che soffre di problemi muscolari. Ecco che quindi in porta di apre il ballottaggio con Neuer, comunque favorito, e Nubel mentre in difesa spazio a Pavard, Sule, Boateng e Davies. In mediana agiranno Roca e Goretzka con Sanè, Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski.

COME ARRIVA LA LAZIO – “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era tornare negli ottavi. Con il risultato dell'andata purtroppo abbiamo compromesso il passaggio del turno”. Non si illude Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, sulla possibilità di qualificarsi ai quarti di Champions League battendo con almeno 3 gol di scarto il Bayern Monaco. Un’impresa quasi impossibile quella alla quale è chiamata la truppa biancoceleste ma, nonostante questo, il tecnico sembra orientato a giocarsela con Reina tra i pali e la linea difensiva composta da Musacchio, Acerbi e Radu. Sugli esterni spazio a Marusic e Fares mentre in mezzo la novità è rappresentata da Escalante che prenderà il posto di Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi fianchi. In avanti ballottaggio aperto con tutti e 4 gli attaccanti in ballo per due maglie da titolare: Correa e Muriqi sono in vantaggio.